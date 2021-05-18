Нападающий «Горняка» Герман Грачёв подал заявление в полицию за изнасилование

Нападающий «Горняка» из Учал Герман Грачёв подал заявление в полицию о том, что его изнасиловали, сделали видеозапись и вымогают деньги, чтобы не видео не попало в публичный доступ, сообщает «Экспресс газета».
По информации источника хоккеист рассказал, что случилось это в ноябре 2016 года, когда Артём Малухин вывез его на машине в лесополосу под Череповцом и там под угрозой ножа четыре раза принудил к половому акту, снимая всё на телефон. Затем этой записью насильник стал шантажировать хоккеиста, и ему пришлось выплатить около 1,5 млн рублей. Теперь по заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело.
Также источник приводит рассказал адвоката Артёма Малухина, который сейчас в СИЗО.
Адвокат сообщил, что Малухин рассказывал о том, что однажды хоккеист заявил, что положительно относится к однополой любви. Тогда подозреваемый достал телефон и снял этот разговор на видео и сказал, что хотел пошутить над другом. По словам Малухина, Грачёв признался, что испытывал к нему давнюю симпатию, и снял штаны. Весь процесс, со слов Малухина, его партнёр снял на телефон.
Адвокат сообщил, что через какое-то время у Грачёва появилась девушка и Малухин предложил хоккеисту расстаться, но тот организовал нападение на подозреваемого, а после разревелся и попросил на бросать его, сказав, что девушка нужна для прикрытия.
- 18 мая 2021
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