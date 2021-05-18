«Флорида» номинировала Бобровского на «Кинг Клэнси Трофи»

«Флорида Пантерз» номинировала российского голкипера Сергея Бобровского на «Кинг Клэнси Трофи», трофей, вручаемый за лидерские качества и вклад в общественную жизнь, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Каждая команда выбрала по одному номинанту. Победитель будет выбран комитетом, состоящим из старших сотрудников НХЛ, под председательством комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и заместителя комиссионера Билла Дэйли.

В список номинантов вошли: Кэм Фаулер, Оливер Экман-Ларссон, Джек Айкел, Чарли Койл, Тайлер Мотт, Гарнет Хэтэуэй, Марк-Андре Флёри, Блейк Уилер, Эса Линделль, Дилан Ларкин, Микаэль Баклунд, Джордан Стаал, Кэм Аткинсон, Пьер-Эдуар Белльмар, Тревор Мур, Матс Цуккарелло, Джонатан Друен, Пекка Ринне, Пи Кей Суббэн, Андерс Ли, Крис Крайдер, Тома Шабо, Сидни Кросби, Кёртис Гэбриэл, Райан О'Райли, Алекс Киллорн, Джон Таварес, Скотт Лотон, Сергей Бобровский, Коннор Мерфи, Кайл Туррис.