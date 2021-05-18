Лакросс-голы Стешенко и Яруты стали лучшими шайбами сезона в МХЛ

Лакросс-голы нападающего «Ладьи Степана» Степана Стешенко и форварда «Атлантов» Марка Яруты признаны лучшими голами сезона-2020/2021 Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба МХЛ.

Степан Стешенко забросил из-за ворот в матче с челябинскими «Белыми Медведями», Марк Ярута отличился похожим голом во встрече с ярославским «Локо». Обе шайбы заняли первое место в рейтинге.

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Всего в прошедшем сезоне Стешенко провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 19 очков. Нападающий забросил 15 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Ярута в регулярке провёл 32 игры и набрал 14 очков, забросив пять шайб и отдав девять результативных передач. В плей-офф у хоккеиста одна передача в трёх встречах.