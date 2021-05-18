В. Воробьёв: когда получил предложение самому возглавить «Амур», недолго думая, согласился

Новый главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв рассказал о том, как появилось предложение от хабаровского клуба, а также о работе в сборной Беларуси.
«Мне поступило предложение помочь сборной Беларуси от главного тренера национальной команды Михаила Михайловича Захарова. Я с удовольствием это предложение принял. Сейчас идёт подготовка сборной к чемпионату мира.
«Амур»? Вы знаете, я последние несколько лет работал помощником Владимира Васильевича Крикунова — главного тренера московского «Динамо», опытного специалиста, человека с большой буквы. Получил большой опыт, много интересного почерпнул у него. Конечно, когда получил предложение самому возглавить команду, недолго думая, согласился. Это новый этап моей жизни, моей карьеры. Задачи будут серьёзными, будет много работы. Хочется помочь «Амуру» и порадовать болельщиков, которые ждут нового сезона», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Амура».
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