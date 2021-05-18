Главный тренер «Детройта» Блэшилл продлил контракт с клубом

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что Джефф Блэшилл согласился продлить контракт и остался главным тренером клуба, сообщает официальный сайт «Детройта».

Специалист возглавляет «Ред Уингз» с сезона-2011/2012. Следующий чемпионат станет для Блэшилла 11-м в «Детройте».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Детройт» набрал 48 очков и завершил чемпионат на седьмом месте в таблице Центрального дивизиона, опередив «Коламбус Блю Джекетс» по дополнительным показателям. По итогам регулярного чемпионата «Ред Уингз» не вышли в плей-офф.

Представлять Центральный дивизион в Кубке Стэнли будут «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз».