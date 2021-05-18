Рональд Кнот заключил соглашение с «Нефтехимиком»

Защитник Рональд Кнот подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Чешский защитник в прошлом сезоне выступал за «Либерец» и стал вице-чемпионом турнира. В регулярном чемпионате хоккеист провёл 51 матч и набрал 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф игрок отметился семью очками (1+6) в 16 встречах.

По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» набрал 60 очков, занял 11 место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

«Либерец» по итогам регулярки занял четвёртое место в таблице, набрав 93 очка, и принял участие в плей-офф, где в финале уступил клубу «Тршинец» со счётом 1-4 в серии. Единственную победу команда одержала в третьем матче.