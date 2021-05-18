Кузнецов и Самсонов поехали с «Вашингтоном» на третий матч серии с «Бостоном»

Российский нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов поехали с «Вашингтоном на третий матч с «Бостоном», сообщает Саманта Пэлл, ссылаясь на подтверждение главного тренера Питера Лавиолетта.

Напомним, что оба хоккеиста пропустили первый матч серии из-за ковид-протокола, а перед второй встречей россияне тренировались, но заявлены на игру не были.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов провёл 19 матчей и оформил в них два шат-аута, Кузнецов принял участие в 41 встрече и набрал 29 очков: забросил девять шайб и отдал 20 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям.

Третья встреча серии «Вашингтон» – «Бостон» состоится 20 мая в 1:30 мск.