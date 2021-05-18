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Михайлов – о ЧМ: люди любят ориентироваться на имена из НХЛ, отсюда и нервные ожидания

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлов – о ЧМ: люди любят ориентироваться на имена из НХЛ, отсюда и нервные ожидания
Георгий Горностаев
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира.

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«У нас есть люди, которые любят ориентироваться на имена – особенно из НХЛ, которых сегодня в сборной раз-два и обчелся. Отсюда и нервные ожидания.

Но в моём понимании хоккей – коллективная игра и в первую очередь нужно ориентироваться на команду. В истории сборной России было несколько турниров – в том числе с моим участием в роли тренера, когда без раскрученных звёзд команда добивалась большего результата, чем в случае формировании по звёздному принципу.

Поэтому давайте верить в свою сборную, поддерживать ее – и надеяться на максимальный результат. Всё в руках у российских хоккеистов – вне зависимости от количества звёзд на погонах. А специалистам надо не ныть, не беспокоиться, а давать энергию команде», – цитирует Михайлова Russia-hockey.

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