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«Ванкувер» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. У Нестерова – «-3»

«Ванкувер» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. У Нестерова – «-3»
Вячеслав Моренко
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

В составе «Ванкувера» отличились Трэвис Хамоник, Нильс Хёгландер, Тайлер Майерс и Брок Бёзер. За «Калгари» забрасывали Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров, проведший на льду 17 минут 37 секунд, стал одним из худших хоккеистов в этом матче по показателю полезности – «-3». Аналогичный лишь ещё у одного игрока «Флэймз» — Расмуса Андерссона.

Напомним, что Нестеров должен присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею – 2021 в Риге (Латвия) сразу после заключительной игры регулярного чемпионата НХЛ всё с тем же «Ванкувер Кэнакс», которая состоится завтра, 19 мая.

Календарь чемпионата мира по хоккею - 2021
НХЛ - регулярный чемпионат
18 мая 2021, вторник. 23:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хэмоник (Грейовак, Хьюз) – 09:43' (5x5)   2:0 Хёгландер (Майерс, Хорват) – 19:11' (5x5)   3:0 Майерс (Бёзер, Миллер) – 49:28' (5x5)   3:1 Манджапане (Лучич, Ружичка) – 56:38' (5x5)   3:2 Ткачук (Годро, Джордано) – 59:00' (6x5)   4:2 Бёзер (Хэмоник) – 59:41' (en)
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