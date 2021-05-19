«Ванкувер» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ. У Нестерова – «-3»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:2.

В составе «Ванкувера» отличились Трэвис Хамоник, Нильс Хёгландер, Тайлер Майерс и Брок Бёзер. За «Калгари» забрасывали Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук.

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Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров, проведший на льду 17 минут 37 секунд, стал одним из худших хоккеистов в этом матче по показателю полезности – «-3». Аналогичный лишь ещё у одного игрока «Флэймз» — Расмуса Андерссона.

Напомним, что Нестеров должен присоединиться к сборной России на чемпионате мира по хоккею – 2021 в Риге (Латвия) сразу после заключительной игры регулярного чемпионата НХЛ всё с тем же «Ванкувер Кэнакс», которая состоится завтра, 19 мая.