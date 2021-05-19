«Питтсбург» без Малкина одолел «Айлендерс» и сравнял счёт в серии плей-офф

Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1 и сравнял счёт в серии – 1:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Джефф Картер. У «Пингвинз» из-за травмы на площадке отсутствовал российский нападающий Евгений Малкин. За «Айлендерс» единственный гол забил Джош Бейли. Голкипер Семён Варламов отразил 43 броска из 45, другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

В первой встрече серии «Айлендерс» победили «Пингвинз» в овертайме со счётом 4:3. Следующий матч команды сыграют между собой 21 мая в Нью-Йорке.

Также в рамках игрового дня свои матчи плей-офф проводят «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», а также «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд».