«Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист

Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 3:1 и повела в серии – 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров за 22.15 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 20.39 сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.
За «Флориду» единственный гол забил Мэйсон Марчмент. Российский голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.
Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч серии команды проведут между собой 21 мая.
- 19 мая 2021
-
05:48
-
05:14
-
04:04
-
01:47
- 18 мая 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:10
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
21:41
-
21:17
-
21:10
-
20:47
-
19:57
-
19:56
-
19:46
-
19:26
-
18:41
-
18:35
-
18:25
-
18:17
-
18:11
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:14
-
17:05
-
17:02
-
16:46
-
16:37
-
16:27
-
16:09
-
15:43