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«Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист

«Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 3:1 и повела в серии – 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров за 22.15 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 20.39 сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.

За «Флориду» единственный гол забил Мэйсон Марчмент. Российский голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч серии команды проведут между собой 21 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
19 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Киллорн, Савар) – 04:52' (5x5)   0:2 Палат (Пойнт, Кучеров) – 14:57' (5x5)   1:2 Марчмент (Вераге, Барков) – 34:21' (5x5)   1:3 Гурд (Палат) – 58:35' (en)
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