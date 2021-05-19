«Тампа» обыграла «Флориду» и повела в серии 2:0, Кучеров сделал ассист

Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 3:1 и повела в серии – 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский форвард Никита Кучеров за 22.15 на площадке отдал результативную передачу, два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 20.39 сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 32 сейва из 33 бросков.

За «Флориду» единственный гол забил Мэйсон Марчмент. Российский голкипер Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч серии команды проведут между собой 21 мая.