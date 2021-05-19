Агент Кучерова: это чудо, что Никита вернулся так рано, прогнозы были на начало июня

Известный североамериканский агент Дэн Мильштейн прокомментировал возвращение на лёд российского хоккеиста «Тампы» Никиты Кучерова, отметившегося ассистом в матче плей-офф с «Флоридой».

«Изначально врачи говорили, что Кучеров сможет вернуться не раньше второго раунда плей-офф. Я лично присутствовал на каждой встрече и видеозвонке. Летал с ним в Нью-Йорк на операцию, был с ним всё время. Это была крайне необходимая операция. Он ускорил своё возвращение, хотя изначально врачи наметили его на первую неделю июня. Это процесс на полгода.

Куч – такой парень, что если бы он мог играть с марта, он бы играл с марта, а задачей Брисбуа было бы расчистить для него место под потолком зарплат. И будьте уверены, я бы звонил в профсоюз. Я бы бился за то, чтобы мой клиент вернулся на лёд раньше, если бы он был готов. Это настоящее чудо, что он вернулся так рано. Если быть честным, мне кажется, что он начал играть чуть раньше, чем должен был. Но это Куч, его не удержать», – цитирует Мильштейна The Athletic.