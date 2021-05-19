Пьер Лебрюн: возвращение Кучерова не слишком по душе некоторым руководителям клубов

Журналист Пьер Лебрюн прокомментировал возвращение на лёд российского хоккеиста «Тампы» Никиты Кучерова, отметившегося результативной передачей в матче плей-офф с «Флоридой».

«Когда Патрик Кейн пропустил концовку сезона-2014/2015 из-за травмы и вернулся к началу плей-офф, чтобы затем выиграть Кубок Стэнли, руководители некоторых клубов были не слишком рады. Некоторые считали, что этот случай не прошёл проверку на вшивость, особенно учитывая, что «Чикаго» использовал место под потолком, чтобы усилиться в дедлайн. Дэйли просили проработать вопрос долгосрочно травмированных на собрании генменеджеров в прошлом месяце, где он уверил клубы, что лига пристально следит не только за ситуацией в «Тампе», но и в других клубах (полагаю, среди них есть «Торонто»).

Так или иначе, возвращение Кучерова не слишком по душе некоторым руководителям клубов, с которыми я общался. Никто из них не согласился дать комментарий. По крайней мере один из генменеджеров считает, что этот вопрос надо обсуждать на собрании. Возможно, на следующей встрече генменеджеров. Другой руководитель считает, что случай с Кейном в 2015-м выпустил джинна из бутылки, и сейчас никто не может обвинять «Тампу».

Я ни на секунду не верил, что Кучеров был готов играть месяц назад, но из-за ситуации с потолком зарплат был не против посидеть в запасе. Он слишком большой боец, чтобы пойти на это. Его возвращение в первой игре вновь распалило эту историю. Некоторые соперники «Тампы» недовольны. Другие считают, что всё в порядке. В любом случае, на мой взгляд, историю слишком раздувают», – цитирует Лебрюна The Athletic.