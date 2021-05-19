Зито — о возвращении Кучерова: не думаю, что «Тампа» обошла потолок зарплат

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал возвращение Никиты Кучерова в состав «Тампы-Бэй Латнинг».



«Не думаю, что «Тампа» обошла потолок зарплат. Всё в рамках правил. С нашей точки зрения всё честно. Конечно, он хороший игрок. Брисбуа умный парень. У нас нет вопросов к тому, что всё объективно и добросовестно», — цитирует Зито The Athletic.



Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в сезоне-2019/2020 провёл в регулярке 68 встреч и набрал 85 очков (33+52). В прошлом Кубке Стэнли у игрока 32 очка (6+26) в 22 играх.

Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 3:1 и повела в серии – 2:0.