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Тротц: после первого гола Варламов сыграл отлично

Тротц: после первого гола Варламов сыграл отлично
Александр Кожевников
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского голкипера команды Семёна Варламова во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«После первого гола Варламов сыграл отлично. Было несколько моментов, когда соперник мог сделать счет 3:1, но он сделал ключевые сэйвы. Он хорошо двигался и действовал четко», — приводит слова Тротца официальный сайт Нацональной хоккейной лиги.

Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1 и сравнял счёт в серии – 1:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Джефф Картер. У «Пингвинз» из-за травмы на площадке отсутствовал российский нападающий Евгений Малкин. За «Айлендерс» единственный гол забил Джош Бейли. Голкипер Семён Варламов отразил 43 броска из 45, другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.

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