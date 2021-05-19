Тротц: после первого гола Варламов сыграл отлично

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру российского голкипера команды Семёна Варламова во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».



«После первого гола Варламов сыграл отлично. Было несколько моментов, когда соперник мог сделать счет 3:1, но он сделал ключевые сэйвы. Он хорошо двигался и действовал четко», — приводит слова Тротца официальный сайт Нацональной хоккейной лиги.



Во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:1 и сравнял счёт в серии – 1:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст и Джефф Картер. У «Пингвинз» из-за травмы на площадке отсутствовал российский нападающий Евгений Малкин. За «Айлендерс» единственный гол забил Джош Бейли. Голкипер Семён Варламов отразил 43 броска из 45, другой вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал.