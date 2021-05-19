Фолиньо: особых ожиданий от Капризова у меня не было. Вы знаете, как всё было в «Баффало»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о российском партнёре по команде Кирилле Капризове.
«Странный, но весёлый год. Когда побеждаешь, играется в удовольствие, у нас в этом году совершенно другая команда. Ожидал ли я подобного перед сезоном? Фиала здорово провёл прошлый сезон, приехал Кирилл Капризов. Вокруг него было много шума, но я приехал на сборы с мыслями: «Посмотрим, посмотрим». Особых ожиданий не было, как когда-то в «Баффало», вы знаете, чем там всё закончилось (смеётся).
В этом году пришло много ключевых игроков – Бонино, Коул, наши вратари играют невероятно. Было много новеньких, хотелось почувствовать команду, а из-за ковида нельзя было собираться всем вместе. Но мы сразу сработались, а Капризов заразил всех, он очень крутой, заставил всех включиться на полную, и пошло-поехало.
Мой первый день на льду, ещё до начала сборов. На льду было только шесть человек из-за ковид-протоколов – это просто смешно. Вышли на лёд я, Кирилл, Сперджен, ещё пара ребят. Вратарей не было, мы просто бросали по воротам. И Капризов был в бешенстве, нереально зол. Но я поглядел, что он творил коньками в первые пару дней, и понял, что он очень опасный и крутой. И видение у него шикарное, мы игрались с шайбой, он такие передачи отдавал, закачаешься. Сразу было понятно, что этот парень в полном порядке, и что он поможет изменить команду. Так и вышло», — сказал Фолиньо в подкасте Spittin’ Chiclets.
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