Блэшилл: моя работа в «Детройте» не завершена, я хочу, чтобы команда прогрессировала

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл прокомментировал продление контракта с клубом.
«Я нахожусь здесь довольно давно, мне нравится быть частью команды. Но, что гораздо важнее, я хочу, чтобы завтра она стала лучше. За последние три года мы пережили очень тяжёлые времена, я благодарен за возможность продолжить эту работу. Она однозначно ещё не завершена.
Я знаю, что мы сделали за последние несколько лет, и я хочу, чтобы мы продолжили прогрессировать. Нам необходимо добиваться успехов, и мы все это прекрасно понимаем. Самый трудный способ побеждать в НХЛ – это забивать больше, чтобы перекрыть результат ошибок в защите. Нужно, чтобы оборона была эффективной, на этом фундаменте строится игра в атаке», — приводит слова Блэшилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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