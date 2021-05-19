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Блэшилл: моя работа в «Детройте» не завершена, я хочу, чтобы команда прогрессировала

Блэшилл: моя работа в «Детройте» не завершена, я хочу, чтобы команда прогрессировала
Александр Кожевников
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Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл прокомментировал продление контракта с клубом.

«Я нахожусь здесь довольно давно, мне нравится быть частью команды. Но, что гораздо важнее, я хочу, чтобы завтра она стала лучше. За последние три года мы пережили очень тяжёлые времена, я благодарен за возможность продолжить эту работу. Она однозначно ещё не завершена.

Я знаю, что мы сделали за последние несколько лет, и я хочу, чтобы мы продолжили прогрессировать. Нам необходимо добиваться успехов, и мы все это прекрасно понимаем. Самый трудный способ побеждать в НХЛ – это забивать больше, чтобы перекрыть результат ошибок в защите. Нужно, чтобы оборона была эффективной, на этом фундаменте строится игра в атаке», — приводит слова Блэшилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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