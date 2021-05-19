Флёри вышел на шестое место среди вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» дома победил «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:1 и сравнялся в серии – 1:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо и Алекс Так (2). За «Миннесоту» единственный гол забил Мэтт Дамба. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов за 18.09 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».



Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри совершил 34 сейва и стал первой звездой встречи. Для Флёри эта победа стала 82-й в плей-офф НХЛ в карьере. По этому показателю он вышел на шестое место среди вратарей за всю историю Национальной хоккейной лиги.



Первое место в рейтинге занимает Патрик Руа (151 победа). До пятой позиции, которую удерживает Эд Бельфор, Флери осталось одержать шесть побед.

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