Главный тренер «Челмета» вошёл в тренерский штаб «Трактора»

В тренерских штабах челябинского «Трактора» и «Челмета» произошли изменения, сообщает официальный сайт клуба.



Алексей Тертышный вошел в тренерский штаб «Трактора», где будет отвечать за игру нападающих. Место главного тренера «Челмета» займет Максим Смельницкий, который в прошлом сезоне работал с Анваром Гатиятулиным. Он продолжит карьеру с действующим тренерским штабом челябинцев в ВХЛ.

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Алексей Тертышный в прошлом сезоне на посту главного тренера «Челмета» занял в чемпионате ВХЛ девятое место — это лучший результат для команды за время выступления в Лиге. Впервые за пять лет «металлурги» вышли в плей-офф.

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Максим Смельницкий уже имеет опыт работы главным тренером. Вместе с челябинской молодежкой наставник трижды выигрывал бронзовые медали чемпионата МХЛ – один раз в роли главного тренера и дважды помощником Анвара Гатиятулина. Кроме того, он уже возглавлял «Челмет» в сезоне-2019/2020, а чуть позже был назначен ассистентом главного тренера в «Тракторе».

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