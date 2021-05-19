Гендиректор московского «Динамо» прокомментировал подписание контракта с Фисенко

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал подписание контракта с нападающим Михаилом Фисенко.



«Селекционная работа клуба продолжается. Сегодня рады объявить о подписании контракта с Михаилом Фисенко. Еще один динамовец возвращается в клуб. Мы рассчитываем, что опыт Михаила поможет всей команде, особенно молодым игрокам. Фисенко — универсальный игрок, что также являлось важным фактором обсуждении его кандидатуры. Желаю хоккеисту только успехов в форме московского «Динамо», — приводит слова Кровопускова официальный сайт московской команды.



Фисенко перешёл в «Динамо» из «Ак Барса». В минувшем сезоне нападающий провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету была одна результативная передача в восьми играх.



Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Адмирал» и «Авангард». Всего в лиге он сыграл 458 матчей и набрал 116 (47+69) очков.

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