Расписание игрового дня плей-офф НХЛ-2021, сетка плей-офф Кубка Стэнли на 19 мая 2021

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.
Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.
Регулярный чемпионат.
19 мая:
22:30 мск. «Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс»
Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (50) — на седьмом месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимает пятую строчку.
В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 18 мая, «Кенакс» одержали победу со счётом 4:2.
Плей-офф Кубка Стэнли
01:30 мск. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». (Счёт в серии — 1-1).
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, «Брюинз» с 73 очками расположились на третьем.
03:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».
«Каролина» завершила регулярку на первой строчке Центрального дивизиона, набрав 80 очков. «Нэшвилл» с 64 баллами расположился на четвёртом месте.
04:00 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс».
«Эдмонтон» закончил регулярный сезон на второй строчке в Северном дивизионе, набрав 72 очка. «Виннипег» с 63 очками стал третьим.
05:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе по окончании чемпионата, набрав 82 балла. «Сент-Луиз» (63) — четвёртые.
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