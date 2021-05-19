Расписание игрового дня плей-офф НХЛ-2021, сетка плей-офф Кубка Стэнли на 19 мая 2021

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.



Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.

Регулярный чемпионат.



19 мая:



22:30 мск. «Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс»

Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (50) — на седьмом месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимает пятую строчку.



В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 18 мая, «Кенакс» одержали победу со счётом 4:2.



Плей-офф Кубка Стэнли



01:30 мск. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». (Счёт в серии — 1-1).



По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, «Брюинз» с 73 очками расположились на третьем.

03:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».



«Каролина» завершила регулярку на первой строчке Центрального дивизиона, набрав 80 очков. «Нэшвилл» с 64 баллами расположился на четвёртом месте.

04:00 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс».



«Эдмонтон» закончил регулярный сезон на второй строчке в Северном дивизионе, набрав 72 очка. «Виннипег» с 63 очками стал третьим.

05:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».



«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе по окончании чемпионата, набрав 82 балла. «Сент-Луиз» (63) — четвёртые.