Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание игрового дня плей-офф НХЛ-2021, сетка плей-офф Кубка Стэнли на 19 мая 2021

Расписание игрового дня плей-офф НХЛ-2021, сетка плей-офф Кубка Стэнли на 19 мая 2021
Александр Кожевников
Комментарии

Продолжается розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года.

Анонс матчей, предстоящих завтрашней ночью.

Турнирная таблица Кубка Стэнли

Регулярный чемпионат.

19 мая:

22:30 мск. «Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
19 мая 2021, среда. 22:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, доигрывая отложенные ранее матчи регулярного сезона. «Кэнакс» (50) — на седьмом месте Северного дивизиона, «Калгари» (53) занимает пятую строчку.

В последнем поединке команд, прошедшем сегодня, 18 мая, «Кенакс» одержали победу со счётом 4:2.

Плей-офф Кубка Стэнли

01:30 мск. «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз». (Счёт в серии — 1-1).

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков и занял второе место в таблице Восточного дивизиона, «Брюинз» с 73 очками расположились на третьем.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
20 мая 2021, четверг. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

03:00 мск. «Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».

«Каролина» завершила регулярку на первой строчке Центрального дивизиона, набрав 80 очков. «Нэшвилл» с 64 баллами расположился на четвёртом месте.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
20 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

04:00 мск. «Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс».

«Эдмонтон» закончил регулярный сезон на второй строчке в Северном дивизионе, набрав 72 очка. «Виннипег» с 63 очками стал третьим.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
20 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег

05:30 мск. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе по окончании чемпионата, набрав 82 балла. «Сент-Луиз» (63) — четвёртые.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч
20 мая 2021, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021