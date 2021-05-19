СКА подписал контракт с 21-летним белорусским нападающим

Белорусский нападающий Александр Скоренов подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом СКА, сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба. Форвард присоединится к составу «СКА-Невы».



Александр Скоренов — воспитанник ХК «Гомель», всю карьеру провёл в белорусском чемпионате.



В минувшем сезоне 21-летний форвард провёл 60 игр в Экстралиге, где набрал 51 (26+25) очко, при показателе полезности «+7» и стал обладателем серебряных медалей. За карьеру в Экстралиге в его активе 120 (52+68) очков в 204 играх.



Петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4-1), в четвертьфинале переиграл московское «Динамо» (4-1), а в полуфинале уступил ЦСКА (2-4).



Напомним, что победителем Кубка Гагарина – 2021 стал омский «Авангард». В финале плей-офф омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.

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