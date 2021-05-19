Коди Куник подписал контракт с «Барысом»

Канадский нападающий Коди Куник подписал контракт с казахстанским «Барысом», сообщает официальный сайт клуба. Центральный нападающий подписал одностороннее соглашение сроком на один сезон (до 30 апреля 2022 года).



Куник имеет большой опыт выступления в различных североамериканских лигах. Последние четыре года Коди провёл в чемпионате Финляндии. В прошлом сезоне он играл за «Кярпят». В 53 матчах регулярного чемпионата форвард заработал 42 (15+27) балла, став лучшим бомбардиром своей команды. В пяти встречах плей-офф на счету Куника 7 (3+4) очков.



По итогам чемпионата «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил магнитогорскому «Металлургу» (2-4).

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