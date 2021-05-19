«Авангард» предложил болельщикам выбрать название для омского клуба ВХЛ

Омский «Авангард» предложил болельщикам выбрать название для команды Высшей хоккейной лиги, которая появится в Омске в следующем сезоне.
«Если вы пропустили этот факт, сообщаем: в Омске будет своя команда ВХЛ. Как и обещал Александр Крылов во время визита в Омск, название для неё выберете вы!
Но сначала нужны варианты! Предлагайте свои — и лучшие войдут в шорт-лист для общего голосования. Количество вариантов от одного человека неограниченно, но каждый нужно предлагать через форму отдельно», — гласит сообщение пресс-службы омского клуба.
Напомним, в новом сезоне ВХЛ могу принять участие сразу две команды — на недавнем совещании были представлены два кандидата на вступление в Высшую хоккейную лигу — Кубок Шелкового пути в сезоне-2021/2022: «Академия Михайлова» (Тульская область) и фарм-клуб омского «Авангарда».
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