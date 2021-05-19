Чинахов: на «Авангард» обид не держу. Это родной клуб, который дал всё, что у меня есть

Новобранец «Коламбус Блю Джекетс», российский нападающий Егор Чинахов поделился мыслями о своём будущем в Америке и подвёл итоги минувшего сезона КХЛ, который он провёл в омском «Авангарде», став чемпионом вместе с командой.
«Знаете, я не так долго играю в хоккей, но уже понял, что поведение людей в интернете редко совпадает с тем, какие они в реальной жизни. Не все смогут сказать в глаза то, что пишут в соцсетях. Да и, думаю, на мероприятие пришли болельщики, которые изначально настроены позитивно. Люди желали удачи в «Коламбусе». Подбадривали меня, говорили, что верят. Но если что, ждут в Омске.
Получить приз лучшего новичка КХЛ было бы очень приятно. Если так сложится, то это будет заслуга всех тренеров и партнеров. Решать будет лига, но для меня награда имени Черепанова — не пустой звук.
Когда полечу в США? Все это зависит от ситуации в мире. Они хотели, чтобы я прилетел в конце мая, просто чтобы пожить в городе, осмотреться, залечить травмы. Но как сложится с визой — пока не знаю. А так в начале августа поеду в лагерь новичков.
Конечно, мне хотелось бы вернуться в родной клуб, если не получится в НХЛ. Но нет так нет. Значит будет дополнительный стимул пробиться. На «Авангард» обид не держу. Это родной клуб, который мне дал все, что у меня сейчас есть», — приводит слова Чинахова Sport24.
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