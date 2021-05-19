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Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира
Никита Паглазов
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Глава оргкомитета чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) Эдгарс Бунцис выразил надежду, что фан-зоны для болельщиков будут открыты по ходу турнира.

Календарь и состав групп ЧМ-2021

«Пока фан-зоны не организованы, публичные мероприятия по законодательству в Латвии на данный момент запрещены. Я надеюсь на допуск зрителей, так же как и на возможность снять ограничения на просмотр игр в публичных зонах.

Что касается сувенирной продукции, то её, наверное, можно будет купить в интернете, а также в некоторых магазинах. Специализированных точек не будет по той же причине, что и зрителей на арене», — сказал Бунцис агентству ТАСС.

Согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей в Латвии возможен только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с московским).

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

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