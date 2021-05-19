Глава оргкомитета ЧМ-2021 заявил, что фан-зоны могут быть открыты по ходу турнира

Глава оргкомитета чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) Эдгарс Бунцис выразил надежду, что фан-зоны для болельщиков будут открыты по ходу турнира.
«Пока фан-зоны не организованы, публичные мероприятия по законодательству в Латвии на данный момент запрещены. Я надеюсь на допуск зрителей, так же как и на возможность снять ограничения на просмотр игр в публичных зонах.
Что касается сувенирной продукции, то её, наверное, можно будет купить в интернете, а также в некоторых магазинах. Специализированных точек не будет по той же причине, что и зрителей на арене», — сказал Бунцис агентству ТАСС.
Согласно действующим правилам, совместный просмотр матчей в Латвии возможен только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с московским).
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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