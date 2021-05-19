Защитник «Северстали» Кудако стал игроком «Сибири»
Поделиться
Защитник «Северстали» Вадим Кудако стал игроком «Сибири».
24-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента, череповецкий клуб не стал повторять сделанное новосибирцами предложение, сообщает официальный сайт КХЛ.
«Северсталь», по условиям перехода, получит денежную компенсацию за Кудако.
Российский защитник выступал в составе череповецкого клуба с 2015 года. В сезоне-2020/2021 игрок провёл 50 игр в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) очков. В плей-офф игрок сыграл в пяти встречах, набрав 3 (2+1) очка.
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, уступив в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в серии со счётом 1-4.
Новость по темеКоди Куник подписал контракт с «Барысом»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 19 мая 2021
-
17:37
-
17:18
-
17:08
-
16:55
-
16:29
-
16:10
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
14:47
-
14:31
-
14:00
-
13:39
-
12:54
-
12:34
-
12:11
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
09:56
-
09:19
-
09:08
-
08:53
-
08:46
-
08:32
-
07:52
-
05:48
-
05:14
-
04:04
-
01:47
- 18 мая 2021
-
23:53
-
23:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам