Защитник «Северстали» Кудако стал игроком «Сибири»

Защитник «Северстали» Вадим Кудако стал игроком «Сибири».



24-летний игрок находился в статусе ограниченно свободного агента, череповецкий клуб не стал повторять сделанное новосибирцами предложение, сообщает официальный сайт КХЛ.



«Северсталь», по условиям перехода, получит денежную компенсацию за Кудако.



Российский защитник выступал в составе череповецкого клуба с 2015 года. В сезоне-2020/2021 игрок провёл 50 игр в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) очков. В плей-офф игрок сыграл в пяти встречах, набрав 3 (2+1) очка.



В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, уступив в первом раунде плей-офф московскому «Динамо» в серии со счётом 1-4.

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