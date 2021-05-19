Бывший защитник ЦСКА Саморуков возвращается в «Эдмонтон»

Российский защитник Дмитрий Саморуков продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.
21-летний игрок, у которого закончился контракт с ЦСКА, возвращается в «Эдмонтон».
«Благодарим Диму за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба в «Твиттере».
Напомним, Саморуков стал игроком ЦСКА в 2020 году. Он является воспитанником команды. Защитник в 2017 году был выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 84-м номером в клуб «Эдмонтон Ойлерз», не проведя ни одной игры. Саморуков выступал в клубе ОХЛ «Гелф Шторм» с 2016 по 2019 годы. Затем он провёл один сезон в фарм-клубе «Эдмонтона» — «Бейкерсфилд Кондорс».
В сезоне-2020/2021 Саморуков принял участие в 48 играх в регулярном чемпионате за ЦСКА, набрав 8 (2+6) очков, имея показатель полезности "+24".
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