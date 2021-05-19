Кого вы считаете главной звездой ЧМ-2021 по хоккею?

С 21 мая по 6 июня в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею 2021 года.

Соревнования пропускает большое количество звёздных игроков, продолжающих участие в плей-офф Кубка Стэнли — 2021. Однако в турнире примут участие хоккеисты из вылетевших из розыгрыша клубов («Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» или «Нью-Джерси Дэвилз»), а также игроки Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» предлагает пройти вам опрос: кого вы считаете главной звездой предстоящего в Риге чемпионата мира по хоккею?

Пройти опрос можно на Quiz.



Напомним, сборная России сыграет на турнире в группе А вместе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией. Первый матч на чемпионате мира команда Валерия Брагина сыграет 21 мая против сборной Чехии в 16:15 мск.