Кого вы считаете главной звездой ЧМ-2021 по хоккею?

С 21 мая по 6 июня в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею 2021 года.
Соревнования пропускает большое количество звёздных игроков, продолжающих участие в плей-офф Кубка Стэнли — 2021. Однако в турнире примут участие хоккеисты из вылетевших из розыгрыша клубов («Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» или «Нью-Джерси Дэвилз»), а также игроки Континентальной хоккейной лиги.
«Чемпионат» предлагает пройти вам опрос: кого вы считаете главной звездой предстоящего в Риге чемпионата мира по хоккею?
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, сборная России сыграет на турнире в группе А вместе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией. Первый матч на чемпионате мира команда Валерия Брагина сыграет 21 мая против сборной Чехии в 16:15 мск.
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