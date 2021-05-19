Кузнецов и Самсонов приняли участие в тренировке «Кэпиталз» перед 3-м матчем с «Бостоном»

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» — нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов — приняли участие в тренировке перед третьим матчем с «Бостоном», сообщает в «Твиттере» Саманта Пэлл.



Как отмечает журналистка, голкипер Витек Ванечек не вышел на тренировку.



Напомним, Самсонов и Кузнецов, ранее внесённые в протокол лиги по коронавирусу, не играли с 1 мая.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов провёл 19 матчей и оформил в них два шат-аута, Кузнецов принял участие в 41 встрече и набрал 29 (9+20) очков.



По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям.



Третья встреча серии «Вашингтон» — «Бостон» начнётся 20 мая в 1:30 мск.

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