Майк Грир назначен советником «Нью-Йорк Рейнджерс» по хоккейным операциям.



Как сообщил на официальном сайте «Рейнджерс» генеральный директор клуба Крис Друри, в своей роли Грир будет работать с отделом хоккейных операций как над вопросами, связанными с хоккеем, так и над игроками и их развитием, в том числе с хоккеистами фарм-клуба — «Хартфорд Вулф Пэк».



Грир провёл 14 сезонов в НХЛ (1996-2011), выступая в составах «Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Баффало Сэйбрз» и «Сан-Хосе Шаркс». Также американец имеет бронзовую медаль чемпионата мира 2004 года в Праге (Чехия).



После своей игровой карьеры Грир работал в различных клубах НХЛ. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 он был помощником тренера в «Нью-Джерси Дэвилз». Грир также с 2014 по 2018 годы являлся скаутом «Чикаго Блэкхоукс».