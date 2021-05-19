Голкипер Демченко подписал однолетний контракт с «Авангардом»

Омский «Авангард» подписал соглашение с голкипером Василием Демченко.



Как сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «Твиттере», омский клуб и вратарь подписали контракт сроком на один год.



Демченко является воспитанником хоккейной школы «Трактора». В составе челябинского клуба вратарь выступал с 2011 по 2019 годы, до 2015 года играя в фарм-команде «Белые Медведи». Сезон-2019/2020 Демченко провёл в составе магнитогорского «Металлурга».



В апреле 2020 года голкипер подписал двусторонний контракт с «Монреаль Канадиенс» сроком на один год, не поучаствовав ни в одной игре в составе клуба в НХЛ. В сезоне-2020/2021 Демченко провёл 4 матча в АХЛ за фарм-клуб «Канадиенс» — «Лаваль Рокет» и одержал три победы.

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