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Салливан: Малкин отправится с командой на выездные матчи с «Айлендерс»

Салливан: Малкин отправится с командой на выездные матчи с «Айлендерс»
Никита Паглазов
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил о готовности Евгения Малкина отправиться с командой на матчи с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Малкин поедет с нами на выездные игры. Десмит — нет. Они не выходили на раскатку сегодня», — передаёт слова Салливана командный репортёр «Питтсбурга» Мишель Кречиоло в своём «твиттере».

Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он ещё не выходил на лёд в матчах плей-офф.

Третий матч первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 2:00 мск. В настоящий момент счёт в серии 1-1.

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