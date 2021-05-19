Салливан: Малкин отправится с командой на выездные матчи с «Айлендерс»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил о готовности Евгения Малкина отправиться с командой на матчи с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Малкин поедет с нами на выездные игры. Десмит — нет. Они не выходили на раскатку сегодня», — передаёт слова Салливана командный репортёр «Питтсбурга» Мишель Кречиоло в своём «твиттере».
Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он ещё не выходил на лёд в матчах плей-офф.
Третий матч первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 2:00 мск. В настоящий момент счёт в серии 1-1.
- 19 мая 2021
-
20:37
-
20:28
-
20:16
-
19:49
-
19:37
-
19:19
-
19:11
-
18:43
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:37
-
17:18
-
17:08
-
16:55
-
16:29
-
16:10
-
15:58
-
15:40
-
15:26
-
14:47
-
14:31
-
14:00
-
13:39
-
12:54
-
12:34
-
12:11
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
09:56
-
09:19