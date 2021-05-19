Салливан: Малкин отправится с командой на выездные матчи с «Айлендерс»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил о готовности Евгения Малкина отправиться с командой на матчи с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Малкин поедет с нами на выездные игры. Десмит — нет. Они не выходили на раскатку сегодня», — передаёт слова Салливана командный репортёр «Питтсбурга» Мишель Кречиоло в своём «твиттере».



Напомним, Малкин травмировал колено в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». В том матче Евгений получил 13 минут и 58 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Он ещё не выходил на лёд в матчах плей-офф.



Третий матч первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» состоится 21 мая в 2:00 мск. В настоящий момент счёт в серии 1-1.