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Мэры Торонто и Монреаля заключили пари на исход в серии плей-офф Кубка Стэнли

Мэры Торонто и Монреаля заключили пари на исход в серии плей-офф Кубка Стэнли
Никита Паглазов
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Мэр Торонто Джон Тори сообщил о том, что он заключил пари с мэром Монреаля Валери Плант на исход серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между командами из их городов.

«Впервые за 42 года «Торонто» и «Монреаль» встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант», — написал Тори в «Твиттере».

Сообщается, что каждый мэр пожертвует 500 долларов в благотворительный фонд своей команды. Мэр проигравшего города пожертвует дополнительно 500 долларов на благотворительность команде-победителю.

Также в мэрию победителя будет отправлено лучшее местное пиво и продукты. Мэр, проигравший пари, должен будет поднять флаг победившей команды над зданием администрации.

Первый матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» состоится 21 мая в 2:30 мск.

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