Рооба: у меня в школе была отличная учительница русского Галина. Передаю ей привет
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Лидер сборной Эстонии Роберт Рооба, недавно подписавший однолетний контракт с «Северсталью», рассказал о владении русским языком.
«Мне помогает, что я говорю на русском языке. Когда в команду переходит иностранный хоккеист, не владеющий русским языком, то приходится искать того, кто смог бы говорить с ним на английском. Если тренер не говорит по-английски, то это уже тяжело.
В Эстонии много игроков, говорящих на русском. Если общаться с ними, то можно практиковать язык. У меня в школе была очень хорошая учительница Галина. Передаю ей привет», — цитирует Рообу издание ERR со ссылкой на канал ETV+.
Напомним, эстонский хоккеист до перехода в «Северсталь» выступал за клуб высшей финской лиги «ЮП». Рооба стал первым эстонцем в КХЛ.
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