Россия – Чехия на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 21 мая, сборная России начнёт выступление на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет команда Чехии. Начало матча — в 16:15 мск.



Трансляцию можно будет посмотреть на «Первом канале».



Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начнётся 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А вместе с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.



Напомним, 27-летний нападающий ЦСКА Антон Слепышев станет капитаном сборной России на турнире. Ассистентами капитана выступят Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артём Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов. Главным тренером российской команды является Валерий Брагин.