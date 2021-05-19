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Генменеджер «Авангарда» Волков: Демченко и Грубец составят отличный вратарский тандем

Генменеджер «Авангарда» Волков: Демченко и Грубец составят отличный вратарский тандем
Никита Паглазов
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал переход голкипера Василия Демченко в омский клуб.

«По вратарским меркам Василий Демченко все ещё прогрессирующий голкипер. Однако у него уже есть опыт выступления в КХЛ, в том числе и в плей-офф. В этом сезоне он получил опыт игры за океаном и, когда выпадал шанс, смотрелся очень надёжно. Это говорит о его хорошем физическом и психологическим состоянии. Мы уверены, что Василий вместе с Шимоном Грубецом составят отличный вратарский тандем», — приводит слова Волкова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, сегодня, 19 мая, стало известно о том, что омский клуб и Демченко подписали контракт сроком на один год. В сезоне-2020/2021 голкипер провёл четыре матча в АХЛ за фарм-клуб «Монреаль Канадиенс» — «Лаваль Рокет» и одержал три победы.

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