На ЧМ по хоккею не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом в «пузыре»

В «красном пузыре», куда входят игроки и персонал команд чемпионата мира по хоккею, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.



«Пока всё хорошо. У нас нет ни одного случая заболевания. У нас предусмотрено четыре уровня «пузырей безопасности», к которым предъявляются разные требования. Самые строгие касаются «красного пузыря», в который входят игроки, тренеры и персонал команд, а также судьи — все они должны регулярно сдавать тесты на коронавирус.



Решение правительства не обсуждать допуск зрителей на матчи является выжидательной позицией, а не отрицанием данной возможности. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация в Латвии позволит пускать зрителей на трибуны на поздней стадии турнира», — цитирует Бунциса LSM.lv.

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.