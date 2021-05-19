Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На ЧМ по хоккею не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом в «пузыре»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
На ЧМ по хоккею не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом в «пузыре»
Никита Паглазов
Комментарии

В «красном пузыре», куда входят игроки и персонал команд чемпионата мира по хоккею, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава оргкомитета мирового первенства Эдгарс Бунцис.

«Пока всё хорошо. У нас нет ни одного случая заболевания. У нас предусмотрено четыре уровня «пузырей безопасности», к которым предъявляются разные требования. Самые строгие касаются «красного пузыря», в который входят игроки, тренеры и персонал команд, а также судьи — все они должны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Решение правительства не обсуждать допуск зрителей на матчи является выжидательной позицией, а не отрицанием данной возможности. Надеюсь, эпидемиологическая ситуация в Латвии позволит пускать зрителей на трибуны на поздней стадии турнира», — цитирует Бунциса LSM.lv.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2021 года

Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдёт с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Проворов — лидер сборной России, у чехов очень сильная атака. Главные звёзды ЧМ-2021 Проворов — лидер сборной России, у чехов очень сильная атака. Главные звёзды ЧМ-2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021