Кагарлицкий может перейти в «Ак Барс» или «Спартак»

Российский нападающий Дмитрий Кагарлицкий рассматривает варианты продолжения карьеры.



Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», 31-летний игрок может пополнить ряды «Ак Барса» или «Спартака». Ранее говорилось об интересе к игроку со стороны «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга» и «Салавата Юлаева».



Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заявил, что форвард точно не перейдёт в клуб из Череповца.



Напомним, в сезоне-2020/2021 Кагарлицкий выступал в составе московского «Динамо», которое решило не продлевать контракт с игроком. Нападающий сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 47 (14+33) очков с показателем полезности "+21". В плей-офф Кагарлицкий провёл шесть встреч, набрав 5 (2+3) очков с показателем полезности "+2".

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