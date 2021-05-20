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Стали известны сочетания звеньев сборной России на второй тренировке перед стартом ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной России на второй тренировке перед стартом ЧМ-2021
Антон Мозговой
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Сборная России провела второе ледовое занятие в Риге (Латвия), где стартует чемпионат мира. Россияне занимались в тех же сочетаниях, что и накануне, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

1-я группа:

Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

2-я группа:

Вратари: Бочаров, Федотов.
Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2021
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