Стали известны сочетания звеньев сборной России на второй тренировке перед стартом ЧМ-2021

Сборная России провела второе ледовое занятие в Риге (Латвия), где стартует чемпионат мира. Россияне занимались в тех же сочетаниях, что и накануне, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

1-я группа:

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов — Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.



2-я группа:

Вратари: Бочаров, Федотов.

Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.