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Гавриков: тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гавриков: тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму
Антон Мозговой
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Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал об ожиданиях от чемпионата мира.

«Получилось так, что после окончания сезона я какое-то время не катался, но тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму. После двух тренировок на льду самочувствие стало намного лучше. В ограничениях по ковид-протоколу ничего страшного нет, все должны соблюдать правила. Все прекрасно понимают, для чего это нужно. Ко льду привыкнем быстро, нужна всего пара тренировок.

Близкие все обрадовались, когда меня вызвали в сборную, всегда с удовольствием приезжаю в команду. После короткого сезона есть отличная возможность его продлить, увидеться со всеми ребятами, получить позитивные эмоции, ведь с некоторыми не виделись по полгода.

Желаю всем болельщикам быть здоровыми, оставаться в безопасности, беречь себя и своих близких, а мы постараемся вас порадовать своей игрой», — цитирует Гаврикова пресс-служба Федерации хоккея России.

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