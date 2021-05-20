Гавриков: тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал об ожиданиях от чемпионата мира.

«Получилось так, что после окончания сезона я какое-то время не катался, но тренеры сборной хорошо подвели к матчам, занимались по зуму. После двух тренировок на льду самочувствие стало намного лучше. В ограничениях по ковид-протоколу ничего страшного нет, все должны соблюдать правила. Все прекрасно понимают, для чего это нужно. Ко льду привыкнем быстро, нужна всего пара тренировок.

Близкие все обрадовались, когда меня вызвали в сборную, всегда с удовольствием приезжаю в команду. После короткого сезона есть отличная возможность его продлить, увидеться со всеми ребятами, получить позитивные эмоции, ведь с некоторыми не виделись по полгода.

Желаю всем болельщикам быть здоровыми, оставаться в безопасности, беречь себя и своих близких, а мы постараемся вас порадовать своей игрой», — цитирует Гаврикова пресс-служба Федерации хоккея России.