Александр Самонов обратился к болельщикам сборной России перед стартом ЧМ-2021

Голкипер сборной России Александр Самонов поделился ожиданиями от старта команды на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия).
«Тесты на ковид сданы, карантин отбыт, с площадкой познакомились. В четверг — генеральная репетиция, в пятницу — бой. Чехи — непростой соперник: хорошо бросают, создают плотный трафик перед воротами. Но матч не будет похож на тот, что состоялся в субботу на Евротуре. В Праге был маленький лёд, а в Риге он большой.
Наша сборная учтёт прежние промахи, внесёт коррективы. Против такого соперника надо играть с минимумом ошибок. Будем стараться.
Перед чемпионатом мира стараюсь обходиться без лишних, ненужных мыслей. Сконцентрирован на том, чтобы помогать команде, давать ей шанс на победу. Буду стараться и делать всё возможное ради этого. Качественно играть надо во всех матчах, и это главное. У нашей сборной есть международный опыт, ребята знают, что такое хоккей на уровне сборных. На чемпионате мира, конечно, сложнее, чем на Евротуре. Но надо стараться и выдавать свой максимум в каждом матче. Наверное, это принесёт результат.
Болельщикам — пожелания терпения и веры в сборную России. Верьте в нас! Что бы ни случилось, мы всегда будем биться. До последней секунды. В каждом матче. Только через это приходит результат», — цитирует Самонова пресс-служба Федерации хоккея России.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.
Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.
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