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«Калгари» разгромил «Ванкувер» в заключительном матче регулярного сезона НХЛ

«Калгари» разгромил «Ванкувер» в заключительном матче регулярного сезона НХЛ
Максим Лесовой
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Мэттью Ткачук и ещё по разу отличились Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи и Коннор Мэки. За «Ванкувер» забивали Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

Это был заключительный матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

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Оба клуба по итогам регулярного сезона НХЛ не вышли в плей-офф. «Калгари» занял пятое место в Северном дивизионе, записав в свой актив 55 очков. «Ванкувер» в свою очередь финишировал на седьмой строчке, набрав 50 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 мая 2021, среда. 22:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ткачук (Годро, Вялимяки) – 07:41' (5x5)   2:0 Дюбе (Райан, Ритчи) – 12:16' (5x5)   3:0 Манджапане (Баклунд, Нордстрём) – 16:18' (5x5)   4:0 Ритчи (Райан, Дюбе) – 25:14' (5x5)   4:1 Хорват (Бёзер, Рэтбоун) – 28:34' (5x4)   4:2 Миллер (Бёзер, Майерс) – 29:32' (5x5)   5:2 Ткачук (Годро, Танев) – 30:29' (5x5)   6:2 Мэки (Ритчи, Райан) – 43:29' (5x5)
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