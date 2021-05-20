«Калгари» разгромил «Ванкувер» в заключительном матче регулярного сезона НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Мэттью Ткачук и ещё по разу отличились Диллон Дюбе, Эндрю Манджапане, Бретт Ритчи и Коннор Мэки. За «Ванкувер» забивали Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

Это был заключительный матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

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Оба клуба по итогам регулярного сезона НХЛ не вышли в плей-офф. «Калгари» занял пятое место в Северном дивизионе, записав в свой актив 55 очков. «Ванкувер» в свою очередь финишировал на седьмой строчке, набрав 50 очков.