Самсонов и Кузнецов выйдут в стартовом составе «Вашингтона» на матч плей-офф с «Бостоном»

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» — нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов — выйдут в стартовом составе на третий матч плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщается в официальном «Твиттере» столичного клуба.

Напомним, Самсонов и Кузнецов, ранее внесённые в протокол лиги по коронавирусу, не играли с 1 мая.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов провёл 19 матчей и оформил в них два шат-аута, Кузнецов принял участие в 41 встрече и набрал 29 (9+20) очков.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям.

Третья встреча серии «Вашингтон» — «Бостон» начнётся 20 мая в 1:30 мск.