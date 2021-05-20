Самсонов и Кузнецов выйдут в стартовом составе «Вашингтона» на матч плей-офф с «Бостоном»
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Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» — нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов — выйдут в стартовом составе на третий матч плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщается в официальном «Твиттере» столичного клуба.
Напомним, Самсонов и Кузнецов, ранее внесённые в протокол лиги по коронавирусу, не играли с 1 мая.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов провёл 19 матчей и оформил в них два шат-аута, Кузнецов принял участие в 41 встрече и набрал 29 (9+20) очков.
По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» занял второе место в таблице Восточного дивизиона, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям.
Третья встреча серии «Вашингтон» — «Бостон» начнётся 20 мая в 1:30 мск.
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