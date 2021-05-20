Овечкин и Кузнецов приняли участие в массовой стычке в матче «Бостон» — «Вашингтон»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюиз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 0:0. В одном из эпизодов между игроками «Вашингтона» и Бостона» произошла стычка, в которой приняли участие российские нападающие столичного клуба Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Напомним, Кузнецов, ранее внесённый в протокол лиги по коронавирусу, не играл с 1 мая. Место в воротах «Вашингтона» занял россиянин Илья Самсонов, который по той же причине не играл с мая.
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На данный момент счёт в серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» равный – 1-1.
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