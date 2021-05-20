Остон Мэттьюс стал обладателем трофея «Морис Ришар Трофи». Капризов – в топ 10

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал обладателем трофея «Морис Ришар Трофи». Эта награда, ежегодно вручается Национальной хоккейной лигой автору наибольшего числа заброшенных шайб по итогам регулярного сезона.

Мэттьюс забросил 41 шайбу в 52 играх. Второе место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забил 33 гола. Третьим стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт. На его счету 32 гола. В топ-5 вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»). На их счету 31 и 30 голов соответственно.

Лучшим среди россиянин по количеству голов в регулярном сезоне стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он занял восьмое место, забросив 27 шайб.

В плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч состоится 21 мая в 2:30 мск.