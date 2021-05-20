Овечкин забил в матче «Бостон» — «Вашингтон», хозяева сравняли менее чем через минуту

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюиз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче равный — 1:1. За столичный клуб забил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин набрал 43-е очко (24+19) в нынешнем сезоне НХЛ. Результативной передачей отметился Энтони Манта.

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«Бостону» удалось сравнять счёт менее чем через минуту после точного броска Тейлора Холла.

На данный момент счёт в серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» равный – 1-1. Матчи серии плей-офф проходят до четырёх побед.