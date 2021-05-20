Овечкин вышел на второе по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюиз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Вашингтона». За столичный клуб один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина набранное очко стало 134-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на второе место в истории лиги среди левых нападающих по этому показателю, сравнявшись с Бренданом Шенаханом (134 очка в 184 матчах).

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Рекорд в этой номинации принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 встречах).