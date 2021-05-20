Коннор Макдэвид выиграл трофей Арт Росс Трофи»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем трофея «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата.
В завершившемся регулярном сезоне НХЛ Макдэвид записал в свой актив 105 (33+72) очков в 56 очков. Ранее сообщалось, что Макдэвид принял участие в 57,38% голов «Эдмонтона» в сезоне, что является рекордом НХЛ.
Второе место в списке лучших бомбардиров регулярного сезона занял ещё один игрок «Эдмонтона» Леон Драйзатль, записав на свой счёт 89 очков. Замкнул тройку нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. На его счету 69 очков. В топ-5 входят Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс») и форвард Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»). На их счету 67 и 66 очков соответственно.
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