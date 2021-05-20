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Овечкин заблокировал опасный бросок Маршана в конце основного времени матча

Овечкин заблокировал опасный бросок Маршана в конце основного времени матча
Вячеслав Моренко
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й овертайм, счёт в матче – 2:2.

35-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за три минуты до конца матча успел вернуться в оборону и помочь своим партнёрам, приняв на себя бросок канадского форварда «Бостона» Брэда Маршана.

Видео доступно в «телеграм»-канале «Хоккей без зрителей».

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