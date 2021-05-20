Овечкин заблокировал опасный бросок Маршана в конце основного времени матча
Поделиться
В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й овертайм, счёт в матче – 2:2.
35-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за три минуты до конца матча успел вернуться в оборону и помочь своим партнёрам, приняв на себя бросок канадского форварда «Бостона» Брэда Маршана.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
05:37
-
05:34
-
03:35
-
03:27
-
03:16
-
03:00
-
02:32
-
02:16
-
01:29
-
01:15
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:45
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 19 мая 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:05
-
22:58
-
22:53
-
21:43
-
21:16
-
20:51
-
20:37
-
20:28
-
20:16
-
19:49
-
19:37
-
19:19
-
19:11
-
18:43
-
18:15
-
18:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам